Нардепы-модницы ходят в Раду в элитных брендах: названы цены. Видео

Одной из самых стильных депутатов в Верховной Раде считают от "Слуги народа" Марию Мезенцеву. По словам украинского стилиста Елены Тихой, 31-летняя политик умеет правильно сочетать вещи.

Многие женщины-политики ходят на работу как в деловых образах, так и обычных повседневных. С приходом весны они достали со шкафов свои лучшие наряды и СМИ оценили их. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы "Викриття" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

У Мезенцевой в гардеробе есть множество брендовой одежды и аксессуаров, которые она не скрывает. Стилист отметила, что девушка должна задуматься, стоит ли ей показывать свои фэшн-трофеи в стране с определенным прожиточным минимумом.

У Мезенцевой в гардеробе есть множество брендовой одежды Скриншот

31-летняя политик умеет правильно сочетать вещи Скриншот

У заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк часто можно увидеть дорогие дизайнерские аксессуары. Например, большая сумка от Chanel с мятым эффектом, стоимость которой составляет 2500 долларов.

Сумка от Chanel с мятым эффектом, стоимость которой составляет 2500 долларов Скриншот

Кроме того, у депутата есть и небольшой клатч от этой же фирмы за 4 тысячи долларов. Также Кондратюк засветилась в Раде с сумкой от Bottega Veneta – 2400 долларов.

У депутата есть и небольшой клатч за 4 тысячи долларов Скриншот

Кондратюк засветилась в Раде с сумкой от Bottega Veneta – 2400 долларов Скриншот

Но самый дорогой аксессуар женщины от бренда Hermes – его стоимость составляет от 10 тысяч долларов. Отмечается, что эту сумку Кондратюк даже задекларировала.

Эту сумку Кондратюк даже задекларировала Скриншот

Нардеп особо не хвастается своими брендовыми нарядами, но все же рубашку от Valentino почти за 1000 долларов ей удалось засветить.

Рубашка от Valentino почти за 1000 долларов Скриншот

Лидер партии "Голос" Кира Рудик известна своей коллекцией разнообразных пальто. Наряды у политика сдержанные и лаконичные. Стилист Тихая отметила оранжевое платье депутата, которое, по ее мнению, слишком тонкое и не подходит женщине.

"Если бы оно было немного плотнее, то не смотрелось так дешево. Она просто представитель украинской женщины, которая привыкла пахать и не слишком много времени уделять своему внешнему виду", – добавила эксперт.

Стилист отметила оранжевое платье Рудик Скриншот

Лидер партии "Голос" Кира Рудик известна своей коллекцией разнообразных пальто Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ показали народных депутатов, которые часто появляются в Верховной Раде не только в брендовой одежде, но и со стильными аксессуарами. Политиков можно увидеть с дорогими сумками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.