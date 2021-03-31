Нардепки-модниці ходять у Раду в елітних брендах: названо ціни. Відео

Однією з найстильніших депутаток у Верховній Раді вважають від "Слуги народу" Марію Мезенцеву. За словами української стилістки Олени Тихої, 31-річна політикиня вміє правильно поєднувати речі.

Багато політикинь ходить на роботу як у ділових образах, так і звичайних повсякденних. З приходом весни вони дістали зі шаф свої найкращі вбрання і ЗМІ оцінили їх. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі програми "Викриття" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У Мезенцевої в гардеробі є безліч брендового одягу та аксесуарів, які вона не приховує. Стилістка зазначила, що дівчина повинна задуматися, чи варто їй показувати свої фешн-трофеї у країні з певним прожитковим мінімумом.

У Мезенцевої в гардеробі є безліч брендового одягу Скриншот

31-річна політикиня вміє правильно поєднувати речі Скриншот

У заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк часто можна побачити дорогі дизайнерські аксесуари. Наприклад, велика сумка від Chanel з м'ятим ефектом, вартість якої становить 2500 доларів.

Сумка від Chanel з м'ятим ефектом, вартість якої становить 2500 доларів Скриншот

Крім того, у депутатки є і невеликий клатч від цієї самої фірми за 4 тисячі доларів. Також Кондратюк засвітилася в Раді із сумкою від Bottega Veneta – 2400 доларів.

У депутатки є і невеликий клатч за 4 тисячі доларів Скриншот

Кондратюк засвітилася в Раді із сумкою від Bottega Veneta – 2400 доларів Скриншот

Але найдорожчий аксесуар жінки від бренду Hermes – його вартість становить від 10 тисяч доларів. Зазначається, що цю сумку Кондратюк навіть задекларувала.

Цю сумку Кондратюк навіть задекларувала Скриншот

Нардепка особливо не хвалиться своїми брендовими вбраннями, але все ж таки сорочку від Valentino майже за 1000 доларів їй вдалося засвітити.

Сорочка від Valentino майже за 1000 доларів Скриншот

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик відома своєю колекцією різноманітних пальт. Вбрання у політикині стримані та лаконічні. Стилістка Тиха відзначила помаранчеву сукню депутатки, яка, на її думку, занадто тонка і не пасує жінці.

"Якби вона було трохи щільніша, то не виглядало так дешево. Вона просто представниця української жінки, яка звикла пахати і не надто багато часу приділяти своєму зовнішньому вигляду", – додала експертка.

Стилістка відзначила помаранчеву сукню Рудик Скриншот

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик відома своєю колекцією різноманітних пальт Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ показали народних депутаток, які часто з'являються у Верховній Раді не тільки в брендовому одязі, а й зі стильними аксесуарами. Політикинь можна побачити з дорогими сумками від Chanel, Dior, Saint Laurent і Michael Kors.