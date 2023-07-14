Наперекор стереотипам: 5 звездных пар, в которых мужчина ниже избранницы. Фото

Рост мужчины – не главное, и в этом убеждены немало красавиц Голливуда. Их не интересует: выше избранник, или на целую голову ниже. Им комфортно и интересно вместе. Они поддерживают, уважают друг друга и мотивируют не останавливаться в саморазвитии.

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Какие звездные пары разрушают стереотип о том, что "мужчина обязательно должен быть выше избранницы"? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и американский певец Джо Джонас в браке с 2019 года, и воспитывают двоих детей. Когда супруги дефилируют красными дорожками, рост – последнее, на что можно обратить внимание (у Софи – 175 см, а у Джо – 169 см). Дело в том, что они всегда поражают публику своими образами: акцент не на эпатаже, а в гармоничном сочетании костюмов Джонаса и платьев Тернер.

2. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в 2010 году начала встречаться с голливудским "плохим парнем" Джейсоном Стэтхэмом. Когда рядом такой харизматичный актер, она и не обратила внимание на разницу в росте (2 сантиметра) и на то, что тот старше на 20 лет. Сейчас пара воспитывает сына Джека и дочь Изабеллу.

3. Зендея и Том Холланд

Американская актриса и певица Зендея и английский актер и танцор Том Холланд – голливудская пара, для которой купидонами стали режиссеры. Знаменитости познакомились в 2016 году на съемках фильма о Человеке-пауке. Одно время они опровергали слухи о своем романе: говорили, что между ними только теплая и дружеская симпатия. Позже, в 2021-м, действительно начали встречаться. Несмотря на разницу в росте 5 см, пара выглядит гармонично.

4. Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк

Британский актер Дэниел Рэдклифф и американская актриса Эрин Дарк познакомились в 2012 году на съемочной площадке фильма "Убей своих любимых". Через несколько лет после этого официально подтвердили журналистам, что встречаются. Препятствием не стали ни рост (у него – 165 см, у нее – 170 см), ни возраст знаменитостей (девушка старше на 5 лет).

Сейчас Дэниел и Эрин придерживаются фразы "счастье любит тишину", поэтому редко рассказывают в интервью о совместной жизни. Как-то актер сказал, что он – зануда, так что доволен, что избранница принимает его таким, как есть. А весной 2023 стало известно, что у влюбленных родился первенец – мальчик.

5. Николь Кидман и Кит Урбан

Актриса, певица и продюсер Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан уже 17 лет в браке. Они – отличный пример семейной идиллии, где каждый находит время для романтики, воспитания двух дочерей и собственного развития. Достаточно высокий рост Кидман (180 см), которая на высоких каблуках кажется еще выше, вовсе не смущает Урбана, который на 2 см ниже.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездных парах, которые обручились, но так и не поженились.

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