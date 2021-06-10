На Юрия Дудя подали в суд за пропаганду наркотиков

Известного российского блогера и журналиста Юрия Дудя обвинили в пропаганде наркотиков после того, как судебная экспертиза нашла подтверждение этому факту в двух его интервью. Материалы дела отправили в Зюзинский районный суд в Москве.

Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. В ходе проведения психо-лингвистических экспертиз подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в интервью Дудя с украинских блогером Ивангаем и Моргенштерном (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", – объяснила подробнее Мизулина.

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Также уточняется, что 5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. 23 апреля полицейские передали в суд материалы расследования административного дела по статье 6.13 ч.1 КОАП ("Пропаганда наркотических средств").

Коротко о знаменитости:

Юрий Дудь – российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Бывший главный редактор издания Sports.ru.

С 2017 года – ведущий авторского канала на YouTube под названием "вДудь", в котором Юрий берет интервью у известных личностей различных сфер деятельности. По состоянию на апрель 2021 года канал имеет более 9 млн подписчиков и более 1,3 млрд просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Дудь отреагировал на слова украинского блогера Ивангая (Ивана Рудского) о вырезанной части интервью, в которой шла речь о Голодоморе и НКВД. Так, Дудь объяснил, что "на монтаже выкидывается все неинтересное".