На войне погиб актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов: ему было 27 лет

Актер Днепровского национального театра и воин ВСУ Андрей Касьянов погиб на фронте. Защитнику было 27 лет. Он родился 30 января 1997 года.

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О потере сообщил актерский коллектив на официальной Facebook-странице театра имени Т.Г. Шевченко. "Большое горе объединило всех нас – погиб в бою с врагом артист драмы нашего театра Андрей Касьянов, – говорится в посте. – Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью. Мы помним и запомним его, как самого достойного человека ".

Одной из последних работ Касьянова стала роль грузинского художника Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз". Коллеги отметили: юноша был талантливым и искренним человеком, смелым защитником государства, который отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить. "Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине! Покойся с миром! Герои не умирают! Они навсегда в наших сердцах!" – написала команда театра.

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