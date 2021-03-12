На шоу 'Холостяк 11' Заливако попрощался с еще одной участницей

В пятницу, 12 марта, во время второго выпуска популярного шоу "Холостяк 11" главный герой Михаил Заливако попрощался с еще одной участницей Ксенией.

Мужчине не понравилось то, что девушка на первом свидании вела себя закрыто и агрессивно. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Заливако организовал свидание вместе с Лолой и Ксенией. Он решил провести день за рисованием. Девушки узнали о существовании еще одного дома на проекте.

Это очень смутило Ксению, и она стала агрессивно вести себя в общении с "холостяком". Затем главный герой попытался поговорить тет-а-тет с участницей, и в результате принял решение отправить ее домой.

Отметим, что ранее во втором выпуске шоу покинула участница Елена. Как оказалось, девушка пришла на проект ради пиара.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

предполагаемая бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".