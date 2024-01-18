На руке Трампа заметили загадочные красные пятна: фото смутило сеть

Бывший президент США Дональд Трамп был замечен со странными пятнами на руке, когда утром шагал в суд, чтобы выслушать обвинения журналистки и писательницы Джин Кэрролл, потерпевшей от попытки изнасилования Трампом в 1996 году. Политик помахал правой рукой к камерам и этим же засветил странные красные пятна на указательном, большом пальцах и верхней части ладони.

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Соцсети Х всколыхнули эти "раны". Многие пользователи писали шутки с сарказмом, чтобы высмеять экс-президента, наподобие "видимо, он коснулся святой воды" и "может, лес сгребал". Что интересно, к вечеру эти пятна исчезли, ведь на вечерних фото с пресс-конференции ладони были чистыми.

Доктор Джошуа Цайхнер, доцент дерматологии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, рассказал Business Insider о трех возможных вариантах получения "ран" у Трампа.

1. Слишком сухие руки

Цайхнер заявил, что сухость является самой распространенной причиной возникновения пузырей и ран. Ее можно получить либо от погоды, либо от чрезмерной мойки рук. Второй вариант имеет шанс на существование, ведь Трамп утверждал, что является "гермофобом", то есть человеком, боящимся микробов.

2. Игра в гольф

Трамп обожает игру в гольф, доказательством этого являются многочисленные фотографии его игры. Поэтому, по словам Цайхнера, волдыри могут быть вызваны "трением от таких видов деятельности, как гольф, тяжелая атлетика или бейсбол". Следует отметить, что рана располагается на той части ладони, которая держит клюшку.

3. Сок лайма

Цайхнер сказал, что "даже сок лайма под влиянием солнечного света может вызвать химический ожог кожи". Этот процесс еще известен под названием "ожог "Маргаритой". Но такой сценарий маловероятен, потому что, во-первых, Трамп не употребляет алкоголь, во-вторых, солнечного света в тот день почти не было.

Среди вариантов ранений, которые приводили пользователи Х были: сифилис, обучение стрельбе из оружия, кровь из носа, которую Трамп не вытер из рук, кетчуп и даже фотошоп. Но первоисточник происхождения этих пятен никто не узнает, пока сам Дональд Трамп не расскажет о них.

Ранее OBOZ.UA писал, что перед новым годом экс-президент США Дональд Трамп тайком продал виртуальных активов из своего криптокошелька более чем на 2 миллиона долларов.

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