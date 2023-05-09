Суд присяжных признал Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл – CNN

Во вторник, 9 мая, в США состоялся суд над бывшим президентом Дональдом Трампом по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Присяжные признали его виновным и потому, что политик весной 1996 года совершил сексуальное насилие над потерпевшей в примерочной универмага.

Видео дня

Об этом сообщает CNN. Суд присяжных федерального суда Манхэттена также объявил Дональда Трампа виновным в клевете на Кэрролл.

"Присяжные признали его ответственным за избиение во время гражданского процесса Кэрролл против него, основанного на этом иске о сексуальном насилии. Кэрролл также подала в суд на Трампа за клевету, связанную с заявлением 2022 года, в котором он опровергал обвинения Кэрролл", – сказано в сообщении.

Теперь экс-президент США должен выплатить Кэрролл почти три миллиона долларов возмещения. Также Трампа обязали выплатить еще около двух миллионов долларов США в качестве компенсации за ее гражданский иск.

После того, как судья зачитал приговор, Кэрролл вышла из здания суда, улыбаясь. Она не давала комментариев СМИ. Адвокат женщины Роберта Каплан сказала лишь: "Мы очень счастливы".

Судья Льюис Каплан, распуская присяжных, сказал, что теперь они могут по желанию публично заявить, что участвовали в этом процессе, однако посоветовал им не делать этого.

Трамп уже отреагировал на приговор, назвав решение присяжных "полным позором". Он добавил, что это "продолжение самой большой охоты на ведьм всех времен".

Отметим, что и сексуальное насилие, и изнасилование считаются в Нью-Йорке сексуальными преступлениями. Хотя присяжные и не установили, что Кэрролл в суде доказала само изнасилование, они пришли к выводу, что Трамп совершил сексуальное насилие. Это позволило женщине получить компенсацию за ее гражданский иск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему предъявлены обвинения, но говорить с журналистами он не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!