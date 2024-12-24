На российском телевидении заговорили о покушении на Пугачеву в 90-х: серьезные люди хотели убить

На российском телевидении заговорили о "лихих 90-ых" в РФ в сфере шоу-бизнеса. Авторитеты тех времен вспомнили, как спасали поп-звезд, в том числе Аллу Пугачеву, от смерти. Артистку тогда хотела убить "серьезные люди".

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Один из авторитетов – Геннадий Снустиков – был тем, кто "нажал на болевые точки" нападающих и таким образом якобы спас певицу. По словам росмедиа, он был известным криминальным лидером, привыкшим решать проблемы "по понятиям".

Оказалось, что он вступился за Пугачеву из-за того, что она выступала у него на мероприятиях и получала защиту – так называемую крышу.

"Помню, решали жизнь Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: "Мы их сегодня убьем". Пришлось мне встрянуть и ответить: "Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина", – рассказывал Снустиков.

В результате "лихих 90-х" Снустиков испортил свое здоровье, а состояние, которое оценивали в миллиарды, растаяло. "Не называйте меня миллиардером, а то дети услышат и будут задавать вопросы", – заявлял он.

Последние несколько лет московский криминальный авторитет также стал страдать от слепоты и поэтому ходит в темных очках.

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