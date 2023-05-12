На нашем счету три победы: кто выигрывал Евровидение от Украины за всю историю конкурса. Фото и видео

Уже в эту субботу, 13 мая, состоится грандиозный финал 67-го конкурса Евровидение. В 2023 году за хрустальный микрофон для Украины будет бороться дуэт TVORCHI. Если им удастся покорить зрителей и профессиональное жюри, то это будет четвертая победа нашей страны в конкурсе за 20 лет участия в нем.

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Впервые Украина оказалась на Евровидении в 2003 году – первооткрывателем стал Александр Пономарев, заняв с песней Hasta la Vista, Baby 14 место. Однако уже в следующем году нашу страну ждал настоящий триумф благодаря Руслане и ее "Диким танцям". OBOZREVATEL предлагает вспомнить всех победителей от Украины на международной вокальной арене.

Руслана – Wild dances (2004 год)

Драйвовое выступлениеРусланы на 49-м конкурсе Евровидения в Турции навсегда вошло в историю Украины, ведь тогда сине-желтый флаг впервые развивался на сцене масштабного шоу. Песня Wild dances ("Дикі танці") до сих пор считается одним из самых популярных хитов за всю историю конкурса. В полуфинале представительница Украины заняла 2 место с 256 баллами, а в финале побила собственный рекорд и получила 280 победных баллов.

Отметим, что в этом году вокруг участия Русланы в финале Евровидения в Ливерпуле как приглашенной от Украины звезды разгорелся громкий скандал. Артистку не позвали на шоу, о чем она не стала молчать. Как все разрешилось – читайте в нашем материале.

Джамала – "1944" (2016 год)

Спустя 12 лет Украина вновь становится триумфатором Евровидения. В 2016 году конкурс проходил в Стокгольме, столице Швеции, куда представлять нашу страну приехала Джамала с мощной композицией "1944"о депортации крымских татар. В основе песни – реальная история бабушки певицы, однако после того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе ее строки стали до боли понятны каждому украинцу.

15 мая в финале Джамала набрала 534 балла и привезла на родину хрустальный микрофон.

Kalush Orchestra – Stefania (2022 год)

В 2023 году Украина должна была принимать Евровидение у себя, ведь в 2022-м на конкурсе победил украинский коллектив Kalush Orchestra со своим треком Stefania о маме солиста группы Олега Псюка. Из-за полномасштабной войны шоу пришлось перенести в Ливерпуль, Великобритания. Что же касается рэп-группы, то они сумели завоевать приверженность зрителей в Турине, Италия.

Финал состоялся 14 мая, где украинцы по итогам зрительского голосования и оценок от профессионального жюри получили 631 балл, что стало для нашей страны абсолютным рекордом.

Когда состоится грандиозный финал и что о нем нужно знать – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция, как голосовать за фаворитов, описана в нашем материале.

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