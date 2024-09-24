Дорофеева впервые рассказала об инциденте с российским дроном во время тура: проснулись с чувством, что автобус обстреливают

Известная украинская певица Надя Дорофеева впервые поделилась с поклонниками жутким инцидентом, случившимся с ее командой во время масштабного тура. По словам артистки, в течение одного из ночных переездов прямо над их автобусом сбивали российский дрон.

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Об этом 34-летняя исполнительница рассказала в интервью изданию ELLE. Она призналась, что после неприятной ситуации важным этапом ее подготовки к выступлениям стал поиск ближайших бомбоубежищ.

Знаменитость отметила: перед тем, как начать ряд концертов по разным городам Украины, морально настраивается на это. Звезда просит своего турменеджера узнать расположение укрытий рядом с местом проведения музыкальных шоу. По словам исполнительницы, она постоянно ходит в бомбоубежища, ведь ей так легче психологически.

"Особенно после эпизода, когда мы с командой во время ночного переезда проснулись с ощущением, что наш автобус обстреливают. Оказалось, что в тот момент прямо над нами сбивали дрон. Я очень сильно испугалась, упала на пол. Для меня это был большой стресс" , – поделилась звезда.

Певица призналась: у нее до сих пор остался страх, что подобный случай может произойти снова. Однако Надя Дорофеева осознает, что ее роль как артистки – дарить людям положительные эмоции, которые помогут почувствовать "нормальную жизнь". Определенная ответственность перед аудиторией нивелирует личные переживания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что после концерта Дорофеевой в Червонограде произошла стрельба.

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