На конкурсе ''Мисс Вселенная'' этого года две участницы разговаривают на украинском: с кем свободно общается конкурсантка из Украины

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко удивила поклонников неожиданной новостью. Ее соседка по комнате, которой оказалась участница из Швейцарии, владеет украинским языком.

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Это шокировало украинку, которая не ожидала услышать родной язык в Новом Орлеане. Своими впечатлениями модель поделились в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это, наверное, впервые за историю "Мисс Вселенная" на конкурсе две девочки, которые общаются по-украински. Вы не представляете мой шок, когда она вошла в комнату и сказала: "Привіт", – поделилась украинка.

По словам Апанасенко, она даже подумала, что это ей приснилось, ведь до этого девушки общались между собой только на английском языке.

"Просто невероятно услышать родной язык среди 85 самых прекрасных девушек мира. Это очень вдохновляет и поддерживает", – добавила красавица. Ее конкурентка также поделилась общим фото в сети. Она написала, что теперь постоянно разговаривает с соседкой на украинском языке.

Конкурсантку из Швейцарии зовут Алия Гуинди. Ей 19 лет. Красавица занимается танцами и учит детей. В своих постах в соцсетях Алия утверждает, что она – украинка и гордится этим. В открытых источниках мало информации о корнях участницы из Швейцарии. Поговаривают, что она родилась в Полтавской области и имеет украинское и египетское происхождение.

Напомним, от Украины на конкурс в этом году поехала волонтер и модель Виктория Апанасенко. Подробнее о ней – читайте в материале.

Как писал OBOZREVATEL, украинка прибыла в Новый Орлеан (США), где 14 января пройдет финальный этап соревнований. Она удивила участниц своим выходом в эффектном платье украинского бренда с золотистой вышивкой.

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