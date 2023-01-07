''Мисс Украина Вселенная-2022'' восхитила появлением в роскошном платье с вышивкой. Фото

Модель Виктория Апанасенко, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", прибыла в Новый Орлеан (США), где 14 января пройдет финальный этап соревнований. 28-летняя красавица дает интервью, общается со своими конкурентками и знакомит мир с украинской культурой. Девушка удивила участниц своим выходом в эффектном платье украинского бренда с золотистой вышивкой.

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Кадры опубликовали на официальной странице "Мисс Украина Вселенная" в Instagram. Пользователи сети были ошеломлены не только привлекательностью украинки, но и нарядом, в котором она предстала перед камерами. Другие претендентки на титул самой красивой девушки в мире появились в деловых образах или вечерних платьях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Апанасенко презентовала наряд бренда Yuliya Magdych. Черное платье с золотыми колосьями, по словам Виктории, символизирует темные времена в Украине, а золотой цвет – надежду на светлое будущее нашей страны. Цена роскошного изделия составляет 1920 долларов (70 тысяч гривен). Заказать его можно в любой уголок мира.

"Разве законно быть такой красивой?", "Украиночка самая красивая", "Какая роскошная Виктория и ее аутфит", "Невероятное платье", – пишут комментарии под публикациями. Украинцы отметили, что в этом году все претендентки обладают невероятными данными, но Апанасенко затмевает всех своей внешностью.

Несколько дней назад девушка вышла в свет в другом национальном платье от Юлии Магдич. Она примерила изделие в цветах украинского флага. Данное платье стоит немного дешевле – 1720 долларов (62 тысячи гривен).

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть восхитил национальный костюм Апанасенко для конкурса "Мисс Вселенная-2022". Патриотический наряд получил название "Воин света". Его создала для Виктории знаменитый украинский дизайнер Леся Патока.

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