На 'Холостяк 11' пришла порноактриса из Днепра. Фото

В пятницу, 5 марта, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

В юности девушка начала сниматься в фотосессиях ню, а затем разослала свое портфолио на соответствующие сайты. После этого началась ее карьера. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказала Анастасия, благодаря работе порноактрисой она полностью обеспечивает свою семью и совсем не стыдится профессии.

По словам участницы, сейчас она хочет покончить со своей работой и начать жизнь с чистого листа. Она надеется, что проект поможет ей найти себя, а также встретить настоящую любовь.

Стоит отметить, что сам "холостяк" Михаил Заливако еще не знает о профессии девушки. Он не смог разгадать ее секрет и за загадочность сразу дал розу.

Анастасия очень переживает и не представляет реакцию мужчины, когда он узнает всю правду.

Напомним, ранее во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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