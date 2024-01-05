На дискотеке в России включили песню Верки Сердючки 'Гуляночка', где есть слова 'Ще не вмерла Україна...'

В российском городе Порхов Псковской области в местном доме культуры устроили новогоднюю дискотеку, где, в частности, звучали песни украинской звезды Верки Сердючки, которую воплощает на сцене музыкант и пародист Андрей Данилко. Так, диджей включил разрывной хит любимицы миллионов "Гуляночка", в котором есть такие слова: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Видео дня

Конечно, Z-патриоты поспешили пристыдить сограждан, которые сделали "неприятно мобилизованным ребятам", то есть оккупантам-террористам. А вот сами организаторы дискотеки быстро оправдались за инцидент, о чем пишут российские СМИ.

Видео с вечеринки было опубликовано 1 января в паблике "Подслушано в Порхове" во "ВКонтакте". В сообщении оставили пафосный "патриотический" комментарий о российских захватчиках: "Не думаю что нашим ребятам, которые мобилизованы и уже больше года в лесах живут и за родину костями ложатся, этот новогодний фан понравится!"

Так что дирекция дома культуры быстренько оправдалась за "проукраинский" репертуар на дискотеке. Диджея, который имел опрометчивость включить песню со словами украинского гимна, собираются наказать. Как именно – не уточняется. Впрочем, директор порховского ДК Анна Тарасенкова заверила: "С ним была проведена беседа, и он будет наказан".

Кроме того, проведение всех других праздничных мероприятий на неопределенный срок было отменено. А Тарасенкова вдогонку попыталась задобрить общество рассказами о помощи террористам, насильникам и убийцам из российской армии, заверив, что коллектив ДК "один из первых, кто присоединился к организации помощи военнослужащим во время первой мобилизации".

Отметим, что в России особое отношение к Сердючке и ее песням, в частности "Гуляночке". Не так давно в Новочеркасске Ростовской области разразился скандал из-за песни Верки Сердючки, которую включили на свадьбе. Одну из жительниц возмутило, что во всю улицу раздавалось "Ще не вмерла Україна", и она вызвала полицейских. Подробности – по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети вспомнили забавную сцену, как украинский артист Андрей Данилко в амплуа Верки Сердючки насмехался над российским певцом-путинистом Александром Буйновым. Это случилось задолго до вторжения РФ в Украину, примерно в 00-х.

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