На чем ездит Джефф Безос: топ-7 автомобилей богатейшего человека в мире. Фото

Порой становится интересно, на каком автомобиле может ездить самый богатый человек мира. Так, известно, что материальное состояние основателя Amazon Джеффа Безоса на сегодня оценивается в 198,3 миллиарда долларов.

При этом, когда к нему пришли первые большие деньги, он не стал, подобно многим, покупать себе яхты и дорогие авто и долгое время оставался верен своему Honda Accord. OBOZREVATEL узнал, какие автомобили, дорогие и не очень, сейчас есть в автопарке Джеффа Безоса.

1. Honda Accord 1996 года

Самая любимая и одна из первых машин Джеффа Безоса – это Honda Accord 1996 года выпуска за 2000 долларов. Он долгое время отдавал предпочтение этому скромному автомобилю и ездил на нем на работу как минимум до 2013 года. Любопытно, как этот автомобиль чувствует себя в гараже между Pininfarina Sergio, Bugatti Veyron Mansory и Lamborghini Veneno.

2. Ferrari Pininfarina Sergio

Эта машина считается самой "дешевой" в гараже миллиардера (конечно, помимо Honda). Так, даже самая скромная машина магната Ferrari Pininfarina Sergio стоит 3 млн долларов. Все остальные еще дороже.

3. Bugatti Veyron Mansory

Гиперкар компании Bugatti, производившийся с 2005 по 2015 год, также является одной из любимых машин Безоса. Кроме того, это авто считается одним из самых быстрых в мире. Ее максимальная скорость – 407 км/ч, а разогнаться до 100 километров в час она может всего за 2,5 секунды. Bugatti Veyron Mansory обошелся SEO Amazon в 3,4 миллиона долларов.

4. W Motors Lykan Hypersport

W Motors Lykan Hypersport за 4 миллиона – это ливанский гиперкар ограниченного производства. Его салон выполнен из материалов премиум-класса, таких как углеволокно, титан, натуральная кожа и настоящие бриллианты. Кроме того, гиперкар имеет карбоновые кузовные панели и открывающиеся против направления движения двери. В моторном отсеке модели установлена оппозитная 3,7-литровая "шестерка" с двумя турбинами, развивающая 750 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента.

5. KoenigseggCCXRTrevita

Эта красотка является самой быстрой из всех автомобилей Безоса и стоит она 4,8 миллиона долларов. Двигатель Koenigsegg CCXR Trevita объемом 4755 см³ развивает мощность 1032 лошадиных силы, что позволяет развить скорость до 402 км/ч.

6. Lamborghini Veneno

Это одна из самых дорогих машин миллиардера – ее стоимость достигает 5 миллионов. Итальянский суперкар, выпущенный ограниченной серией в 2013 году, может развивать скорость до 355 км/ч. Представляет собой спортивное двухместное купе S класса. В интерьере автомобиля преобладает углепластик, из него также изготовлены каркас и посадочная поверхность кресел.

7. Rolls-Royce Sweptail

Безос также является владельцем единственного в своем роде роскошного автомобиля, произведенного в Великобритании компанией Rolls-Royce Motor Cars. Интересно, что это авто является самым дорогим в мире, и сам Джайлс Тейлор, директор по дизайну компании Rolls-Royce Motor Cars описал Sweptail как "автомобильный эквивалент от кутюр". Эту машинку миллиардер приобрел за 13 миллионов долларов.

OBOZREVATEL ранее сообщал: