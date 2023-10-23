На аккаунтах Лепса и Газманова в Spotify появились призывы остановить войну в Украине

Аккаунты известных кремлевских шутов Григория Лепса и Олега Газманова на стриминговом сервисе для прослушивания музыки Spotify взломали. Теперь там можно увидеть призывы остановить войну в Украине.

Вместо фотографий путинистов на заставке и в первом, и во втором случае стоит фото львовского рэп-исполнителя и звукорежисера Clonnex (Северин Наконечный – настоящее имя). Возможно, именно он причастен к взлому учетных записей российских певцов на сервисе.

На снимках украинского музыканта написано "Stop war in Ukraine" ("Остановите войну в Украине"). Шрифт текста символически стилизован под кровь.

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Также на изображении можно увидеть ссылку на Telegram-канал, авторы которого, в частности, обещают "всем проруснявым певцам ставить на аву Клонекса".

Также в Telegram отмечается, что "взломщики" попытались провернуть подобное с аккаунтом одиозного певца Shaman, известного треком "Я русский". Однако, "забрать" его профиль не удалось. Вместо этого они также взломали аккаунты певцов Хабиба и Galibri & Mavik.

Напомним, Лепс и Газманов являются ярыми приверженцами путинского режима. Сразу после полномасштабного вторжения они принялись воспевать войну и оккупантов, выступая на пропагандистских концертах и посещая оккупированные территории Украины.

Ранее Газманов заявил, что ни он сам, ни его сын Родион не собираются идти воевать. Пропутинский артист, кругом щеголяющий русско-фашистской символикой, считает, что его сын, хоть и поддерживает войну, не должен идти добровольцем на фронт. Также певец посетовал, что "несправедливые" европейские санкции отобрали у него две квартиры: в Италии и Латвии. Россиянину не разрешают их продать и сдать в аренду, но он вынужден платить за коммунальные услуги.

Что касается Лепса, то он не так давно пообещал платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк "Леопард". Также путинист засветился в оккупированном Донецке. В госпитале раненным захватчикам он рассказал, что помогает лучше лекарств.

Как писал OBOZ.UA, Лепс и его одиозная коллега Юлия Чичерина хотели поддержать оккупантов, но опозорились: назвали Вернадского российским патриотом, а Донецк – частью РФ. Подробнее – в нашем материале.

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