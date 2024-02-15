'Мы же не людоеды!' В Госдуме РФ объяснили, почему не наказывали Лию Ахеджакову за поддержку Украины

В Госдуме РФ объяснили, почему не наказали званием "иноагента" или другими санкциями российскую актрису родом из Днепра Лию Ахеджакову, осуждающую войну. 85-летняя артистка кино и театра снялась, в частности, в известной ленте "Ирония судьбы", которую до сих пор крутят на РосТВ.

Чтобы не убирать из эфира советские фильмы с участием антивоенно настроенных звезд, депутаты России вынуждены публично за них заступаться. Например, чиновница Елена Ямпольская на заседании Комитета по вопросам культуры Государственной Думы призвала никак не реагировать на позицию Ахеджаковой. Об этом написали в пропагандистских СМИ.

"Меня спросили: "Вы любите "Иронию судьбы"? А там Лия Ахеджакова играет. Сегодня вы ее знаете позицию. Что делать с фильмом?" – спросила коллег депутат РФ Ольга Германова, на что ее попросили не затрагивать тему санкций в отношении актрис в почтенном возрасте.

"Ничего не делать. И у Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать. Мы же не людоеды", – сказала Ямпольская.

Лия Ахеджакова поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения, но долго оставалась в Москве. Когда с работой в театре "Современник" было покончено, она покинула страну.

Напомним, 27 июля прошлого года в городе Бремен, Германия состоялся спектакль "Мой внук Вениамин" с участием Ахеджаковой. В сети стало вирусным видео, на котором актриса стоит с флагом Украины в руках во время поклонов под бурные аплодисменты зрителей.

Однако не все так однозначно, как любят говорить россияне, ведь уже скоро актриса вернулась в Москву и оправдалась за это, назвав флаг – "провокацией".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ахеджакова назвала Россию "уродом", однако добавила, что не будет переезжать, потому что хочет пережить "все это" на "родине".

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