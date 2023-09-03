Лия Ахеджакова оправдалась за флаг Украины на выступлении в Бремене и заявила о 'провокации': в России выпустили громкое заявление

Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова, которая публично поддержала Украину после полномасштабного вторжения, якобы оправдалась за ситуацию в немецком театре в Бремене, когда она вышла на сцену с большим сине-желтым флагом. В пропагандистских росСМИ распространили цитату артистки, в которой она заявила, что флаг ей незаметно подсунул "провокатор".

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В достоверности слов актрисы нельзя быть до конца уверенными, поскольку российские псевдожурналисты из "Газеты.Ru" могли их перекрутить. Впрочем, сейчас МВД России начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о "дискредитации" российской армии. И именно после этого актриса якобы отреклась от поддержки Украины в Бремене.

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", – поделились пропагандисты заявлением звезды советского кино.

Напомним, 27 июля этого года в городе Бремен, Германия, состоялся спектакль "Мой внук Вениамин" с участием Ахеджаковой. В сети стало вирусным видео, на котором актриса стоит с флагом Украины в руках во время поклонов под бурные аплодисменты зрителей.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин инициировал проверку актрисы. Ранее он также призывал признать Лию Ахеджакову "иноагентом" и возбудить уголовное дело о госизмене из-за ее высказываний в интервью о победе Украины в войне.

Фанаты уверены, что Ахеджакову запугали, а ее слова о "провокации" могут быть перекрученными. Более того, некоторые интернет-пользователи предполагают, что актриса считает "провокатором" россиянина, который мог специально дать ей флаг для возбуждения уголовного дела в дальнейшем. Поклонники требуют от актрисы официального обращения с разъяснением ситуации, поскольку пропагандистам верить не хотят и не могут.

"Она говорит о том, что это была намеренная рашистская провокация, специально для уголовного дела. Ничего против Украины и флага Украины она не имеет и никогда не имела. Никто ее не сломал", "Она, с присущей ей иронией, вышла из ситуации, чтобы оголтелых мусоров помурыжить", "Газете.ru разве можно верить? Лгуны, потому что пропаганд*ны", "А можно где-то прямую речь увидеть, а не цитаты газеты.ру? Так себе источник", "Флаг же она не отдала, а продолжила держать в руках", – пишут комментаторы.

Отметим, что Лия Ахеджакова поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения, но долго оставалась в Москве. Когда с работой в "Современнике" было покончено, она, очевидно, эмигрировала.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Москве во время театрального выступления с Ахеджаковой распылили перцовый баллончик. Сотрудники рассказали, что в инциденте виноват зритель-мужчина, однако он сам этого не признает.