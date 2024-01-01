Киркорова и Лолиту 'вырезали', а друзей Украины оставили: как легендарная 'Ирония судьбы' стала троянским конем для россиян

В России на фоне скандала с "голой вечеринкой" наказали участников вакханалии, артистов Филиппа Киркорова и уроженку Закарпатья Лолиту Милявскую, вырезав сцены с ними из новогодних передач. Артистов, устроивших вульгарные развлечения в Москве, почти не показывали в канун Нового года, но зато транслировали кое-что другое – известную советскую ленту "Ирония судьбы, или С легким паром", которая стала своеобразным троянским конем для россиян.

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Все потому, что главные герои фильма в основном поддержали Украину и осудили развязанную Россией войну. Многие звезды, которыми восхищаются Z-патриоты, не разделяют их кровожадных взглядов.

В то время как в Украине уже давно запрещено показывать на телевидении ленты с участием ярых поклонников войны, а всех российских актеров пытаются заменить, Кремль сознательно позволяет россиянам ностальгировать под новогоднее кино, где снялись друзья демократической страны Лия Ахеджакова и Барбара Брыльска.

Это при том, что в Госдуме выдвигали идею заменить лицо проукраинских знаменитостей с помощью технологии дипфейка, но она была отклонена.

"Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей?" – возразил тогда генеральный директор российской киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Как бы ни плевались ядом на Ахеджакову и Брыльскую коллеги-путинисты и чиновники, россияне продолжают смотреть фильм с их участием. Российская актриса Валентина Талызина, например, публично набросилась на коллегу по "Иронии судьбы" Ахеджакову, заявив, что ее ждут мучения.

Кроме Лии Меджидовны и Барбары Брыльской, Украину поддержал исполнитель роли Жени Лукашина, актер Андрей Мягков. Он умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет, но до этого успел высказать свою однозначную позицию.

Актер стал одним из тех звезд, которые выступали против преступных действий президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму. Мягков поставил свою подпись в списке в поддержку Украины и умолял о мире.

Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. В живых остались еще двое российских актеров, которые активно и публично поддерживают войну в Украине. Речь идет о фигурантке базы "Миротворец" Ольге Науменко, которая сотрудничала с террористами на территории оккупированной Донбасса.

Также поддержкой Кремля отметился актер Александр Ширвиндт, которому запрещено въезжать в Украину из-за гастролей по оккупированным территориям. В 2020 году путинист цинично заявил, что "чувствует физиологическую потерю" и очень скучает по Киеву и Одессе.

Ранее OBOZ.UA писал, что в новогоднюю ночь на российском Первом канале показали шоу, где выступил рэпер из ныне оккупированного Мариуполя Аким Апачев с перепевом "Пливе кача". Артист пел о "демонах Азовстали", когда Украину атаковали дроны.

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