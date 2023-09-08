Родные Елизаветы II почтили ее память в годовщину смерти. Как выглядела королева в последние дни и где похоронена

Родные покойной британского королевы Елизаветы II почтили ее память в день годовщины смерти. 8 сентября 2022 года отошла в вечность правительница, которая побила семь рекордов Гиннеса и правила вплоть до 96 лет. Ее сын – король Чарльз III – с женой Камиллой, а также внуки Елизаветы II трогательно обратились к Ее Величеству.

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В соцсетях членов королевской семьи появились фото покойной королевы и нежные слова. OBOZREVATEL вспомнит, как выглядела правительница за несколько дней до смерти, где она похоронена и как прошло прощание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы вспоминаем чудесную жизнь и наследие Ее Величества королевы Елизаветы. Мы все скучаем по Вам. W&C (Уильям и Кейт – ред.)", – написали герцоги Уэльские.

На официальном аккаунте королевской семьи появился пост от имени правящего короля: "Отмечая первую годовщину смерти Ее Покойного Величества, мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которые были проявлены ко мне и моей жене в течение этого года, когда мы делали все возможное, чтобы быть полезными для всех вас".

Внучка покойной королевы, принцесса Евгения написала: "Думаю о тебе сегодня. Скучаю по тебе, но помню, какая это была жизнь служения, любви и преданности всем. Навсегда благодарна тебе".

Принц Гарри кратко подытожил: "1 год без нее..."

Как Великобритания узнала о смерти королевы

Первые тревожные звоночки в СМИ появились утром 8 сентября 2022 года. Врачи посоветовали Ее Величеству оставаться под наблюдением из-за ухудшения здоровья, хотя она планировала провести закрытое заседание Тайного совета, состоящего из высокопоставленных чиновников. Такое случалось не впервые, поэтому тревогу забили только тогда, когда ее родные экстренно отправились во дворец Балморал в Шотландии.

Сын Ее Величества, принц Чарльз вместе с принцем Эндрю, принцессой Анной, герцогами Вассекскими Эдвардом и Софи, а также на то время еще герцогом Кембриджским Уильямом прибыли в Шотландию почти сразу. Герцог Сассекский Гарри не успел, потому что в тот день был в Германии.

Представители королевы уверяли, что она чувствует себя комфортно, но журналисты не были так положительно настроены. Еще до объявления новости о смерти их главные страницы начали "чернеть".

К вечеру к Букингемскому дворцу начали сходиться подданные и журналисты. Караул отменили, а королевские эксперты призвали готовиться к плохим новостям.

Днем раньше на руках Ее Величества заметили странные темные пятна, серьезно обеспокоившие подданных. Однако правительница выглядела бодрой, поэтому немногие подозревали, что ее не станет уже на следующий день.

Объявление о смерти

Около 20:00 было объявлено, что королева "мирно умерла" в окружении всех своих детей и внуков. Согласно выписке из Национального реестра Шотландии, смерть наступила "от старости".

Над Букингемским дворцом приспустили флаг Великобритании. Национальный траур длился 10 дней. Когда подданным дали возможность проститься с королевой, в Лондоне возник ажиотаж.

Опечалиные британцы ждали по 14 часов, чтобы несколько минут побыть рядом с гробом правительницы в Вестминстер-холле. Желающих было так много, что людей попросили не менее шести часов воздержаться от того, чтобы стать в 8-километровую очередь.

Похороны прошли 19 сентября. Попрощаться с Ее Величеством приехали лидеры многих стран, среди которых была и первая леди Украины Елена Зеленская вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Текстовую трансляцию со всеми подробностями OBOZREVATEL вел здесь.

Через неделю после церемонии погребения королевская семья показала, как выглядит место захоронения Елизаветы II.

Ранее OBOZREVATEL писал, что незадолго до смерти Елизавета II приняла в подарок шляпку, которую создал для нее украинский дизайнер по случаю Дня Независимости Украины.

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