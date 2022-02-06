Елизавета II и семь рекордов Гиннеса. В чем Ее Величество Королева обошла всех

Ульяна Виноградова
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Елизавета II и семь рекордов Гиннеса. В чем Ее Величество Королева обошла всех

Елизавета ІІ известна тем, что носит титул самой долгоправящей королевы в мире. 6 февраля исполняется 70 лет с момента ее провозглашения, после смерти отца короля Георга VI. Ее время уже превысило 63-летнее правление королевы Виктории. Однако это не все достижения британского монарха.

Рекорды Елизаветы ІІ:

Самый старый действующий монарх. Королева Великобритании – четвертый по продолжительности правящий монарх. Еще в 2015 году, после смерти короля Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауда, она стала старейшим монархом в мире.

Елизавета II самый долгоправящий монарх.
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Самый долгоправящий монарх. В настоящее время королева является четвертым по продолжительности правящим монархом в мире и носит титул самого долгоправящего монарха. В тройку "рекордсменов" входят король Франции Людовик XIV, который правил 72 года и 110 дней, король Таиланда Пхумипон Адульядет, правивший 70 лет и 126 дней, и король Лихтенштейна Иоганн II, время правительства которого составило 70 лет и 91 день.

Елизавета II самый старый действующий монарх.

Еще один рекорд — это количество стран, правительницей которых королева является, пусть эта должность и не несет в себе реальной власти. Ее Величеству подчиняются 16 государств Содружества с населением в 139 миллионов человек.

Елизавета II самая богатая королева.

Изображена на максимальном количестве валют. Фото королевы Елизаветы II нанесено на монетах как минимум 35 разных стран. При этом изображение королевы Виктории было на монетах 21 страны, а короля Георга V – на 19.

Елизавета II провела со своим супругом принцем Филиппом 72 года.

Самая богатая королева. В 2012 году The Sunday Times оценила общее состояние королевы в 504 миллиона долларов.

Елизавета II изображена на монетах как минимум 35 разных стран.

Рекорд любви. Королева Елизавета II провела со своим супругом принцем Филиппом 72 года, прежде чем его не стало 9 апреля 2021-го. Супруг был старше ее на 4 года. 20 ноября 2017 года пара отпраздновала платиновую свадьбу – семьдесят лет совместной жизни.

Елизавета II королева-ветеран.

Королева-ветеран. Елизавета II – старейший участник Второй мировой войны. Более того, она до сих пор не вышла в отставку. В юности Ее Величество собиралась отправиться на фронт в качестве медсестры.

Елизавета II правит 16 странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Букингемский дворец обнародовал планы празднования Платинового юбилея королевы

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