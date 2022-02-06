Елизавета II и семь рекордов Гиннеса. В чем Ее Величество Королева обошла всех

Елизавета ІІ известна тем, что носит титул самой долгоправящей королевы в мире. 6 февраля исполняется 70 лет с момента ее провозглашения, после смерти отца короля Георга VI. Ее время уже превысило 63-летнее правление королевы Виктории. Однако это не все достижения британского монарха.

Рекорды Елизаветы ІІ:

Самый старый действующий монарх. Королева Великобритании – четвертый по продолжительности правящий монарх. Еще в 2015 году, после смерти короля Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауда, она стала старейшим монархом в мире.

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Самый долгоправящий монарх. В настоящее время королева является четвертым по продолжительности правящим монархом в мире и носит титул самого долгоправящего монарха. В тройку "рекордсменов" входят король Франции Людовик XIV, который правил 72 года и 110 дней, король Таиланда Пхумипон Адульядет, правивший 70 лет и 126 дней, и король Лихтенштейна Иоганн II, время правительства которого составило 70 лет и 91 день.

Еще один рекорд — это количество стран, правительницей которых королева является, пусть эта должность и не несет в себе реальной власти. Ее Величеству подчиняются 16 государств Содружества с населением в 139 миллионов человек.

Изображена на максимальном количестве валют. Фото королевы Елизаветы II нанесено на монетах как минимум 35 разных стран. При этом изображение королевы Виктории было на монетах 21 страны, а короля Георга V – на 19.

Самая богатая королева. В 2012 году The Sunday Times оценила общее состояние королевы в 504 миллиона долларов.

Рекорд любви. Королева Елизавета II провела со своим супругом принцем Филиппом 72 года, прежде чем его не стало 9 апреля 2021-го. Супруг был старше ее на 4 года. 20 ноября 2017 года пара отпраздновала платиновую свадьбу – семьдесят лет совместной жизни.

Королева-ветеран. Елизавета II – старейший участник Второй мировой войны. Более того, она до сих пор не вышла в отставку. В юности Ее Величество собиралась отправиться на фронт в качестве медсестры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Букингемский дворец обнародовал планы празднования Платинового юбилея королевы