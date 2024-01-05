Гнатковский о родителях, которые общаются на русском языке: они отнимают у детей шанс на конкурентоспособность

Украинский актер театра и кино, звезда "Довбуша", Алексей Гнатковский бурно высказался по поводу русскоязычности детей. Для него это прежде всего проблема родителей, которые своими действиями в будущем не позволят потомку быть частью общества и конкурировать с миром.

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Актер в интервью "Пані КА і чужі" объяснил подробнее, почему русскоязычные родители лишают своих детей конкурентоспособности. Ответ кроется в том, за что сейчас воюют военные. По мнению Алексея, в украинском мире нет места русскому языку.

"Меня курвит то, что дети говорят на русском языке, потому что это не их беда, а их родителей. То есть родители не дают детям будущего. Мы же сейчас боремся за Украину, мы боремся за независимость Украины. То есть наше будущее украинское. Окей, ты не "любишь эту нацию, не любишь этот язык, все для тебя чужое. Ты просто почему-то живешь в этой стране и не едешь на свой Ростов", – сказал Алексей.

Для актера конкурентоспособность человека определяется в его сосуществовании в обществе и обучении. По словам Гнатковского, имея в будущем украиноязычное общество, начиная с университета, человеку будет трудно начать с кем-то сотрудничать и этим его развитие и работа будет не на должном уровне.

"Ты не любишь этот язык, ты не любишь эту землю и ты не любишь эту страну, но ты здесь какого-то фига живешь и не переходишь. Даже прагматично ты своему ребенку не даешь шанса быть более конкурентоспособным. Потому что дальше в Украине будет украинское, и если будешь учиться в школе или в институте и не будешь знать этого языка, ты будешь менее конкурентоспособен напротив своих сверстников. И ты будешь проигрывать. И у тебя будет больше трудностей в жизни", – продолжил актер.

В частности, по его мнению, именно возможность конкурировать с другими покажет странам Европы, что Украина не бедная страна, а имеет у многих умных людей и специалистов.

"Это важно для нашего государства, потому что качество населения важно. Ну, то есть наши люди должны эту страну поднимать: они должны хорошо учиться... Если мы интегрируемся в Европу, то мы должны прийти туда гонорово, мы должны прийти туда не как рабы, как бедные-несчастные, а как гордые люди, которые, например, могут предложить качественную медицину", – объяснил Гнатковский.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Алексей Гнатковский в последнее время активно выступает против русского языка в обществе. Он мечтает запретить язык оккупанта, а тех, кто поддерживает врага, называет больными Стокгольмским синдромом.

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