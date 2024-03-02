Мужчины остались, женщина вернулась в Украину: скандал с артистами Львовской оперы получил продолжение

Скандал вокруг Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой получил продолжение, когда стало известно, что одна из солистов – Юлия Михалиха-Рома – вернулась из-за границы в Украину, а двое ее коллег-мужчин – нет. В настоящее время идет внутреннее расследование.

Накануне в театре состоялось собрание балетной труппы, где обсуждали, в частности, возмутительный поступок ведущего солиста балета Андрея Михалиха и артиста Богдана Ключника. Об этом сообщили на странице Facebook.

"Обсудили ситуацию, которая получила медийную огласку, – с артистами, которые не вернулись с гастролей. Для СМИ, активно интересующихся этим инцидентом, подчеркиваем: по состоянию на сегодняшний день артистка балета Юлия Михалиха-Рома вернулась к работе в театре", – говорится в сообщении.

Возмущенную общественность заверили, что в соответствии с действующим трудовым законодательством администрацией театра проводится внутренняя служебная проверка в отношении мужчин, оставшихся за границей.

Сейчас выясняются "мотивы и обстоятельства поступка" Андрея Михалиха и Богдана Ключника. Ранее СМИ сообщали, что они в онлайн-режиме поставили в известность коллег, которые не планируют возвращаться к ним во Львов.

Театр об этом решении артистов не сообщил, поэтому о нем украинцы узнали от журналистов со ссылкой на источники в театральном сообществе.

Почему с сайта исчезли страницы обоих фигурантов скандала, также не объяснили, зато выразили надежду, что СМИ в будущем так же внимательно будут следить за "художественными событиями, культурными инициативами и масштабными премьерами".

Как писал OBOZ.UA, ранее подобный скандал разгорелся вокруг комика Андрея Щегеля, который обманом выпросил разрешение на выезд и не вернулся в Украину. После критики в обществе юморист нецензурно обругал родину, коллег и соотечественников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!