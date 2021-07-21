Мужчину, который спит 300 дней в году, окрестили 'индийским богом'. Фото

42-летнего Пухараму, который спит 300 дней в году из-за редкого заболевания гиперсомнии, прозвали настоящим индийским королем демонов. Местные жители сравнили его с мифическим воином Кумбхкарной.

У Пухарамы 23 года назад диагностировали хроническое нарушение сна. У мужчины есть свой продуктовый магазин, но он не может им управлять более пяти дней в месяц, так как рискует уснуть на работе. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Близкие мужчины были обеспокоены этой проблемой, поэтому обратились за медицинской помощью, но его болезнь неизлечима.

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"Постепенно его состояние ухудшалось, периоды сна увеличились, и теперь он спит 20-25 дней в месяц", – рассказали родные Пухарамы.

Хотя лекарство от болезни мужчины не нашли, его жена Личми и мама надеются, что он вскоре выздоровеет и будет жить нормальной жизнью, как раньше. На данный момент его близкие даже помогают ему принимать ванную и есть.

К слову, гиперсомния – это термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, китайские ученые Медицинского университета Гуанчжоу пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью час и более может быть смертельно опасен. Для оценки взаимосвязи между сном и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний исследователи проанализировали более 20 научных работ и 313 651 участника.