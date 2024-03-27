'Муж ушел, сын умер, квартиру отбирают...' Бывшая жена Виктора Павлика, которая хотела уйти в монастырь, обрела свою любовь

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева призналась, что после смерти сына и развода размышляла над идеей уйти в монастырь. Однако впоследствии она решила, что не найдет покоя в служении Богу, и решила искать любовь на сайте знакомств.

Свое откровение экс-избранница Павлика обнародовала в Facebook. Сейчас сердце Ларисы Созаевой занято.

"Было время, когда я размышляла над тем, чтобы стать монахиней. Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, кончились. Хотелось просто дзена, покоя, где тебя понимают и поддерживают. Но после потери мое отношение к церкви, религии изменилось. Потому что слишком много человеческого в этом всем есть", – объяснила автор поста.

Со временем бывшая супруга исполнителя отказалась от посещения церкви, но слова Библии до сих пор всплывают в ее сознании.

"Там очень много мудрости. Мысленно я к ней (мудрости) возвращаюсь. Много неподвластного уму. Я поняла, что и будучи монахиней покоя не найду, потому что там много женщин. И вот я регистрируюсь на сайте знакомств и знакомлюсь с мужчиной! И вмиг все меняется! Потому что он объял меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена со всех сторон. И я успокоилась", – рассказала Лариса Созаева.

Личность возлюбленного она не раскрыла, как и другие подробности нового романа.

Напомним, Павлик и Созаева развелись в 2016 году после 20-летней романтической истории. Женщина рассказала, что певец обещал переписать на нее квартиру, и показала скриншот переписки с Павликом. Тогда новая жена звезды Екатерина Репяхова заявила о намерениях подать в суд на Созаеву. После этого у них возник очень громкий публичный скандал.

Как писал OBOZ.UA, сын Павлика и Созаевой Павел боролся с раком позвоночника, однако 7 августа 2020 года недуг унес жизнь 21-летнего юноши.

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