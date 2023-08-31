Большинство российских звезд-"патриотов" предпочитают демонстрировать свою провоенную позицию на светских мероприятиях в Москве или в концертных залах подальше от линии фронта, однако есть исключения. Эти актеры и музыканты решили, что им надоела слава, а роль пушечного мяса – именно то, что нужно.

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Они отправились на передовую с оружием в руках убивать украинцев, но уже получили и продолжают получать отпор от ВСУ. OBOZREVATEL расскажет о террористах, которые в прошлом развивали медийную карьеру, и родственниках путинистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Андрей Решетин

Экс-участник группы "Аквариум", 60-летний Андрей Решетин добровольно вступил в первую фронтовую творческую бригаду. Его роль – развлекать террористов музыкой, но при необходимости артист может убивать украинцев.

Евгений Колесников

В конце 2022 года Вооруженные силы Украины ликвидировали главного актера российского фильма "Ванька" Евгения Колесникова. К войскам РФ он присоединился добровольно, а выбрал для этого группу "Запад-Ахмат".

Михаил Мамаев

Звезда фильмов "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины" Михаил Мамаев в свои 57 лет решил, что пожил достаточно. Судя по соцсетям, он на войне находится "для красоты", читая стихи и снимая окупантов в свой блог.

Георгий Плотник-Герасимов

45-летний актер уехал на передовую "торговать лицом". Он поддерживает убийства украинцев и хочет снять об этом кино.

Павел Устинов

Жертва мобилизации Устинов не очень рвался на фронт, но повестка в руки в 2023 году резко изменила его позицию. Долго он там не протянул – получил ранение и ушел в отпуск.

Сослан Фидаров

Актер Фидаров стал частым гостем в Донецкой области с 2014 года. Началось с "гуманитарной помощи", а закончилось оружием, которое он направил на украинцев.

Сын актрисы Яны Поплавской Клим

Сын актрисы Яны Поплавской, известной по роли в фильме "Красная Шапочка", Клим добровольно отправился на передовую, чтобы снять фильм, а затем остался там спасать жизни окупантов.

Брат актера Антона Шагина Константин

Раньше родственники не слишком часто общались, но узнав, что Костя отправился на фронт в сентябре 2022 года, Шагин решил попиариться перед Кремлем. Внезапная "братская" любовь с головой накрыла путиниста, и он расхвалил брата, взявшего повестку и согласившегося стать убийцей.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 украинских звездах, которые взяли в руки оружие и отправились на фронт защищать родную землю от российских захватчиков. Среди тех, кто пополнил ряды ВСУ после 24 февраля – известные музыканты, актеры, хореографы, режиссеры, художники и т.д.

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