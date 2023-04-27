'Инфоцыганка' Блиновская, благодарившая оккупантов, попыталась тайно бежать из России, но была задержана: в чем ее обвиняют

Российская блогерша Елена Блиновская, которая активно вела запрещенный в РФ Instagram-профиль и благодарила оккупантов за терроризм в Украине, попыталась убежать из страны, но была задержана правоохранителями 27 апреля. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей (415 млн гривен).

Видео дня

Путинистку поймали при попытке на арендованном авто пересечь границу с Беларусью, сообщили журналисты "Медузы". По данным Следственного комитета РФ, блогерша, которую называют "инфоцыганкой", заблаговременно приобрела билет на самолет, чтобы отвлечь внимание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего несколько месяцев назад она благодарила российских оккупантов, которые убивают, обворовывают и насилуют украинцев, а теперь россиянку обвиняют в неуплате налогов, обыскивают дом миллионерши и открывают уголовное дело.

Следует заметить, что подобная история шокировала российское сообщество Instagram не впервые. Не так давно известную российскую блогершу Валерию Чекалину и ее мужа задержали по той же причине. В настоящее время они находятся под домашним арестом.

Аналогичная история случилась с инфлюэнсершей Александрой Митрошиной. Все они пользовались популярностью среди украинских пользователей сети до 24 февраля прошлого года. Однако блогерши не осудили террористическую политику Кремля, а продолжили вести свои страницы так, будто ничего не произошло.

Кстати, в феврале 2023 года украинцы обратили внимание на то, что Блиновская выступала на женском форуме в Дубае, где вещала на одной сцене с мамой основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Мэй Маск откровенно осудила геноцид украинцев.

25 февраля 2022 Блиновская написала, что россияне "не против украинцев", после чего начала игнорировать страдания подписчиков из Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России задержали активистку, которая 8 марта вышла на пикет с антивоенным плакатом. На нем был изображен военный оккупационных войск РФ, искалеченный на войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!