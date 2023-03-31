Макс Барских поразил иностранцев треком об абьюзивных отношениях: как звучит песня украинца в сотрудничестве с всемирно известным лейблом

Популярный украинский певец Макс Барских представил чувственный англоязычный трек 5 Missing Calls об абьюзивных отношениях. Всего за несколько часов под релизом собралось множество комментариев от украинцев и иностранцев, похваливших произношение исполнителя, музыкальное сопровождение и посыл песни.

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Своими чувствами певец поделился в первом треке из англоязычного альбома, который записал в сотрудничестве с именитым лейблом Warner Music Poland, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новый глубокий трек посвящен прошлому опыту певца, которым он решил поделиться с поклонниками.

"В песне 5 Missing Calls я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас случаются абьюзивные отношения. И, как правило, их очень трудно разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга. У меня очень теплые отношения с моими слушателями, они для меня друзья, а я для них", – сказал Барских.

В тексте исполнитель призывает бороться с абьюзом и убеждает, что достойный партнер ждет впереди, поэтому не стоит задерживаться в неудачных отношениях.

5 Missing Calls стала первой песней из запланированного англоязычного альбома, которую певец выпустил на лейбле Warner Music Poland – "дочерью" всемирно известного лейбла звукозаписи Warner Music Group.

"За последний год Польша стала вторым домом почти для каждого украинца... И я рад, что моя новая музыка будет появляться на лейбле с мировым именем. Искренне благодарен за доверие", – прокомментировал сотрудничество исполнитель.

В комментариях трек расхвалили не только украиноязычные слушатели Барских, но и его иностранные поклонники. Можно увидеть множество комплиментов от пользователей из разных стран.

"Уверена, американская аудитория оценит на самом высоком уровне", "Поддерживаю Макса и Украину из Мексики", "Столько напора и смеренной пустоты", "Фантастическая песня. С уважением из Литвы", "Считаю, что это хитяра", "Почему эта песня не саундтрек к голливудскому фильму?" – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал о премьере лирической композиции "Хочеш" украинского исполнителя После дождя. Еще задолго до релиза фрагмент песни стал популярен в сети.

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