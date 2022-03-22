Мозговая с матами обратилась к 'певице ртом' Чичериной: срезала флаг Украины? Подожди, и тебе что-то срежут

Популярный украинский продюсер Алена Мозговая обратилась к певице Юлии Чичериной, которая вместе с оккупантами срезала флаг Украины со здания горсовета Энергодара. Знаменитость подчеркнула, что украинское знамя вернется на место.

Соответствующее обращение она опубликовала на личной странице в Facebook. Также Мозговая опубликовала кадры, на которых показано, как Чичерина срезает украинский флаг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Певица ртом Чичериной с бандой ублюдков, срезавших наш флаг в Энергодаре. С*чара тупоголова, жди, срежут и тебе что-нибудь, прости мне Господи! А знамя Украины вернется на место, иначе и быть не может! Энергодар это Украина!", – написала она.

Видео дня

Отметим, что за 11 часов пост собрал более 860 лайков, почти 250 комментариев и 635 репостов. Пользователи сети поддержали Алену Мозговую и написали свое мнение.

"Морды их идентифицированы. Дело времени. И трибунал. А даст Бог и суд Божий", "Таких нужно отправить в тюрьму на годы", "Оно и видно, что голову продуло, и выдуло все, что там было", "С*ка", "Мрази", "Она просто не знает, что уже Богом наказана. Чтобы это знать, нужно иметь мозг. А Бог все видит. Бумеранг близко", "Ублюдки! Как их только земля носит", "Больше ни на что не способна как срезать флаги в другом государстве?", – пишут люди.

Напомним, что Чичерина внесена в базу "Миротворец" как российская террористка, поддерживающая войну России против Украины во всех ее проявлениях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в США за "голову Чичериной", которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, пообещали $50 тысяч.

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