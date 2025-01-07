'Моя жизнь никогда не будет такой, как когда-то': Дмитрий Ступка сделал заявление о переезде и работе в США

Украинский актер Дмитрий Ступка сделал откровенное заявление о своей жизни в США. После переезда в 2021 году он кардинально изменил свой образ жизни, и, по его словам, он уже никогда не будет таким, как раньше.

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Главной причиной эмиграции актера стала дочь Богдана, проживающая в США. Известно, что она попала в Америку вместе с отцом и мамой, блогером Полиной Логуновой еще в 2021 году и с тех пор не возвращалась на Родину. Вместе с семьей за границей остался также Ступка. О сложности жизни там он рассказал в проекте "Украинцы в США" в Instagram.

На вопрос о влиянии переезда на жизнь Дмитрий Ступка ответил: "Кардинально повлиял... Моя жизнь никогда теперь не будет как прежде". Стоит отметить, что в Америке актер немного отошел от актерской карьеры и пытался разными способами заработать деньги. Так, он устроился в одну из компаний, занимающихся мувингом (перевозкой и хранением вещей в течение переезда), однако ушел оттуда в первый день работы из-за приобретенных проблем со здоровьем.

"Здесь нет обычных дней. Ты постоянно бегаешь за деньгами, потому что здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США, нужно очень много работать", – пояснил актер.

Сейчас Дмитрий Ступка не живет с дочерью, ведь в апреле 2022 года развелся с женой Полиной Логуновой. Однако сейчас он встречается с украинской певицей Юлией Барабановой. Женщина поделилась личным с проектом. Она разделяет с любимым желание в будущем жить на две страны – США и Украину.

"Я очень люблю Украину и надеюсь, что война закончится и мы с семьей будем ездить домой! И жить на две страны! Из-за того, что там родные мои люди, а тут уже залит фундамент новой жизни и начинания!" – рассказала женщина.

Ранее OBOZ.UA писал, что отца Дмитрия Ступки рассказал, почему его сын не может приехать в Украину. Оказалось, что он не имеет права уезжать из США.

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