Дмитрий Ступка в США уволился в первый рабочий день и назвал неожиданную причину

Украинский актер Дмитрий Ступка, проживающий в Соединенных Штатах Америки с 2021 года, уволился с новой работы в первый день. Он устроился в одну из компаний, занимающихся мувингом (перевозкой и хранением вещей в течение переезда), однако ушел оттуда из-за приобретенных проблем со здоровьем.

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Об этом 38-летний артист рассказал в своем Instagram. Актер опубликовал кадры из автомобиля-перевозчика, отметив, что планирует уволиться.

"Мой первый и последний день на работе в мувинге. Спину надорвал, геморрой нарастил. Все достаточно", – отметил артист.

Напомним, что в США Дмитрий Ступка выехал осенью 2021 года с тогдашней женой, блогером Полиной Логуновой и дочерью Богданой. По словам актера, он планировал вернуться в Украину, даже купил билеты на 23 февраля 2022-го, однако долететь домой не успел: началась полномасштабная война, а воздушное пространство закрыли.

Мужчина признался, что в будущем рассматривает возможность "жить на две страны". После развода с бывшей избранницей он понимает, что их общая дочь, вероятно, останется жить в Америке. По окончании войны Дмитрий Ступка планирует вернуться в Украину, ведь здесь его карьера и друзья, а в США прилетать, чтобы увидеть Богдану.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Ступка признался, что сожалеет о съемках в российском пропагандистском фильме.

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