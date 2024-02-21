Блогер-миллионник из США, которая раздавала советы по воспитанию детей, оказалась садисткой. Ее могут заключить в тюрьму до 30 лет

YouTube-блогера и мать 6 детей, которые подвергались жестокому обращению, Руби Франке приговорили к четырем последовательным срокам заключения. Она может провести за решеткой от 4 до 30 лет. Хотя максимальное наказание за ее поступки предусматривает приговор к 60 годам в тюрьме, штат Юта, где состоялся суд, позволяет изолировать обвиняемых только на половину этого срока.

После вынесения приговора женщина раскаялась и заявила, что готова к наказанию. Согласно BBC, в суде печально

известная мать заявила, что после развода с мужем неправильно воспринимала мир и допустила ошибки, воспитывая детей.

Руби Франке с 2015 года вела канал "8 Passengers", где вместе с бывшим рассказывала о воспитании детей. "Родительский" контент в то время был на пике популярности, поэтому жители штата Юта быстро набрали миллионную аудиторию.

Однако, как впоследствии выяснилось, их методы были жестокими, а дети жили в ужасных условиях. Обвинение заявило, что горе-мама избивала школьников, морила их голодом, заставляла спать в кресле-мешке и работать на солнце вплоть до ожогов, запрещала контактировать со сверстниками и лишала празднований за проступки.

Полиции стало известно о жестоком обращении с детьми, когда сын обвиняемой сбежал из дома и попросил воды у соседей. Они обратились в компетентные органы, после чего блогера задержали и предъявили ей обвинения в 2023 году.

Государственный прокурор Эрик Кларк сравнил условия, в которых многие годы жили дети, с "обстановкой, похожей на концлагерь". Вместе с семьей в доме жила ее бизнес-партнерша матери, также пытавшая детей. Ей предъявили аналогичные обвинения.

В суде рассматривали дело под призмой религиозного экстремизма, ведь обвиняемые утверждали, что таким образом "наказывают детей за грехи и изгоняют духов".

"Меня заставили поверить, что этот мир – злое место, наполненное контролирующими полицейскими, калечащими больницами, правительственными агентствами, промывающими мозги, церковными лидерами, которые врут и похотливы, мужчинами, которые отказываются защищать, и детьми, нуждающимися в жестоком обращении", – сказала в суде мать.

Ее судьбу и финальный срок заключения будет определять Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Юта.

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