36-летняя модель и звезда фильмов для взрослых Кэгни Линн Картер покончила с собой. Фото

36-летняя актриса фильмов для взрослых, модель и танцовщица Кэгни Линн Картер 15 февраля покончила с собой в собственном доме. Она была успешной и востребованной звездой, которая имела собственную студию танцев на пилоне и много номинаций на награды, но психологические проблемы заставили американку сделать роковой шаг.

Ее друзья создали страницу для сбора средств на похороны, где сообщили трагическую новость. Как пишет Daily Mail, Картер начала работать в индустрии видео для взрослых в начале 2000-х годов.

"К сожалению, несмотря на все ее впечатляющие достижения и таланты, с годами у Кэгни начались проблемы с психическим здоровьем", – рассказали ее подруги Рэйчел и Меган.

По их словам, сколько бы людей ни окружали актрису, она всегда чувствовала себя одинокой. Однако в последние дни своей жизни звезда боролась с ощущением безысходности и вела социальную жизнь.

"Она боролась со своими проблемами с таким же упорством и драйвом, как и в любой другой сфере своей жизни, со всей силы, на которую была способна", – добавили девушки, знавшие умершую.

Кэгни имела почти 300 тысяч подписчиков на известном сайте 18+, 744 тысячи фолловеров в Instagram, прославилась как эротическая модель, приняла участие в документальном фильме "Сумерки порнозвезд", держала студию танцев на пилоне под названием Alchemy Pole Fitness и увлекалась написанием песен.

"Студенты и сотрудники вспоминают ее с невероятной любовью, как умного и интуитивного инструктора, а также как владелицу, которая сделала все возможное, чтобы создать собственное маленькое сообщество, которым она могла гордиться, где она могла чувствовать себя в безопасности и быть нужной", – написали подруги умершей.

Ранее OBOZ.UA писал, что 13 февраля ушла в засветы актриса Виктория Островская. Зрители могут помнить ее по роли яркой рыжей проститутки в советской кинокартине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!