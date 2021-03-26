Моника Белуччи предстала в неожиданном образе. Фото

Obozrevatel Люди 12:02, 26.03.2021 Обновлено: 12:03, 26.03.2021

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи опубликовала в одной из социальных сетей черно-белую фотографию, на которой предстала в совсем непривычном образе.

В своем Instagram 56-летняя звезда показала себя с новой стороны. Актриса позировала на снимке с "круглой" прической и в масляном бюстгальтере. А дополнила она такой образ необычным украшением – подвеской в виде пули с головой львицы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Буквально за 15 минут фото набрало почти 30 тысяч лайков. Фанаты в комментариях массово оставляют "сердечки" и пишут, насколько потрясающе выглядит Моника.

Моника Белуччи снялась в новом образе.
instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Белуччи обрела известность в кино благодаря таким фильмам как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Братья Гримм", "007: Спектр" и другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали Монику Беллуччи на снимке 30-летней давности. Знаменитость позировала в стильном наряде.

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