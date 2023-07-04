'Моменты спокойствия перед весельем': беременная жена Бориса Джонсона очаровала нежными кадрами с детьми

Супруга бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона 35-летняя Кэрри, которая в мае объявила о своей беременности, совсем скоро станет многодетной матерью. Возлюбленная государственного деятеля в ожидании третьего ребенка. Она отметила, что до важного события осталось совсем немного, потому сейчас она может насладиться моментами спокойствия.

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Кэрри Джонсон расчувствовала фанатов нежной фотосессией с наследниками от экс-премьера. В Instagram она опубликовала атмосферные кадры с трехлетним сыном и полуторагодовалой дочерью. Девушка предстала в коротком летнем платье, подчеркивающим большой животик (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Осталось совсем немного. Спасибо за то, что запечатлели несколько моментов спокойствия перед тем, как начнется настоящее веселье", – написала под публикацией Кэрри. Она показала беззаботные моменты с малышами вдали от городской суеты.

К слову, Кэрри Джонсон – это третья супруга бывшего премьер-министра Британии. До замужества с политиком она была активисткой в области экологии и до сих пор остается старшим советником благотворительной организации по охране океана – Oceana. С Борисом Джонсоном у нее завязался роман в 2018 году, когда он еще был женат на своей второй жене Марине Уилер.

59-летний британец станет отцом в восьмой раз. У него есть четверо наследников от Марины Уилер, с которой он прожил 25 лет, двое – от нынешней и внебрачная дочь.

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