Родила ему восьмого ребенка: Мик Джаггер на 80-м году жизни обручился с 36-летней балериной

Известный британский музыкант, солист культовой рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сделал предложение своей избраннице, балерине Мелани Хэмрик, которая младше его на 44 года. Пара вместе с 2014-го, а в 2016-м женщина родила рокеру его восьмого ребенка – сына Деверо Октавиана Бэзила Джаггера.

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О том, что пара обручилась, сообщают инсайдеры из их близкого окружения. Они утверждают, что Хэмрик похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце во время недавней поездки с любимым в США, передает The Mirror.

"Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена с Миком. Она четко дала понять, что ее кольцо – помолвочное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и в восторге от этого", – процитировали инсайдера в издании.

Для 79-летнего рокера, который, как мы уже успели заметить, является отцом восьмерых детей, этот брак станет всего вторым после 45-летней паузы. Его первой официальной супругой была Бьянка Джаггер (с 1971 по 1978 года).

И даже сейчас многие фаны не верят, что музыкант решил избавиться от своего статуса холостяка. В сети уже активно ходят слухи, что дело до брака и свадьбы не дойдет, а история с помолвкой – обычный пиар.

Что бы не говорили, а Джаггер и Хэмрик уже практически 10 лет вместе. Они воспитывают общего сына, который, к слову, на два года младше одного из правнуков звезды.

Да и сама Мелани младше четверых из восьми детей артиста. Впрочем, кажется, большая разница в возрасте не мешает паре сохранять здоровые отношения.

Добавим, что певец и балерина начали встречаться после того, как Джаггер расстался со своей предыдущей избранницей моделью и дизайнером Л’Рен Скотт – девушка покончила жизнь самоубийством.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые воспитывают пять и больше детей. В список попал и Мик Джаггер, а компанию ему составили Мадонна, Кевин Костнер, Брюс Уиллис и другие. Все подробности – в нашем материале.

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