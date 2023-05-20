Еще один Джонсонюк! Жена экс-премьера Британии объявила о беременности

Супруга бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, 35-летняя Кэрри удивила радостной новостью. Она сообщила, что ожидает появление третьего ребенка. У пары уже есть трехлетний сын и полуторагодовалая дочь.

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О своей беременности Кэрри Джонсон написала в Instagram. Любимая британского политика разместила фотографию с наследниками Уилфредом Лори и Роми Айрис, а также показала трогательный кадр с округлившимся животиком (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Новый член команды появится всего через несколько недель. Я чувствовала себя довольно измотанной последние 8 месяцев, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом. Уилф очень рад снова стать старшим братом и болтает об этом без умолку. Не думайте, что Роми догадывается, что будет дальше… Она скоро узнает!", – читаем в публикации молодой мамы.

К слову, 58-летний Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз. У него есть четверо наследников от второй жены, с которой он прожил 25 лет, двое – от нынешней и внебрачная дочь. Старшему ребенку мирового лидера 30 лет. Первый союз с сокурсницей из Оксфорда продлился три года.

Стоит отметить, что экс-премьер Британии стал первым лидером "большой семерки", посетившим Киев в начале полномасштабной войны с Россией. Тогда он подтвердил, что его страна будет помогать Украине всем, чем сможет. Кроме того, он неоднократно подбадривал украинцев и говорил, что мы обязательно победим путинский режим.

Недавно OBOZREVATEL проинформировал, что дочь Алека Болдуина Айрленд впервые стала мамой. 27-летняя модель вышла на связь с подписчиками из роддома, показала фото новорожденной малышки и назвала ее имя. По ее словам, имя для дочери она придумала еще несколько лет назад.

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