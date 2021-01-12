Молодая жена Павлика рассказала подробности о беременности и назвала примерную дату родов
Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась подробностями положения. По ее словам, это произошло не с первой попытки.
Девушка сообщила, что рожать ей раньше июля. Об этом Репяхова рассказала в своих Instagram-stories.
Подписчики в сети начали задавать множество вопросов жене артиста. Люди интересуются, как протекает беременность Репяховой.
Как рассказала сама девушка, до этого пара прошла обследование, чтобы убедится, что с их здоровьем все хорошо, а затем они приступили к зачатию. Супруга Павлика отметила, что все получилось ни с первой, ни второй и третьей попыток.
Кроме того, Репяховой задали вопрос о том, когда ей рожать. Многие думают, что в конце июля или начале августа. На что девушка ответила, что срок назначен раньше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.
7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).