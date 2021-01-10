Молодая жена Павлика беременна первенцем. Фото

Украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.

Радостным событием возлюбленная певца поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали Репяхову поздравлениями (фото можно посмотреть ниже).

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – подписала кадры супруга Павлика.

Стоит отметить, что ранее фанаты уже подозревали, что Репяхова беременна. Они заметили, что девушка стала редко выкладывать фото своей фигуры, хотя часто демонстрировала свои формы в Instagram-stories. Также супруга Павлика показывала себя до груди или в свободных нарядах.

В комментариях к посту пользователи сети стали засыпать Павлика и его молодую жену комплиментами. Многие пишут, что давно догадывались о положении Репяховой.

"Поздравляю! Я догадывалась уже давно", "Это было ожидаемо", "Как же это прекрасно! Счастья вам бесконечного", "Я так и думала! Так круто! Поздравляю", – пишут люди в комментариях.

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