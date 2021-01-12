Молода дружина Павліка розповіла подробиці про вагітність і назвала приблизну дату пологів
Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, поділилася подробицями. За її словами, це сталося не з першої спроби.
Дівчина повідомила, що народжувати їй раніше від липня. Про це Реп'яхова розповіла у своїх Instagram-stories.
Підписники в мережі почали ставити безліч питань дружині артиста. Люди цікавляться, як проходить вагітність Реп'яхової.
Як розповіла сама дівчина, до цього пара пройшла обстеження, щоб переконатися, що з їхнім здоров'ям усе добре, а потім вони перейшли до зачаття. Дружина Павліка зазначила, що все вийшло не з першої й не з другої чи третьої спроб.
Крім того, в Реп'яхової запитували про те, коли їй народжувати. Багато хто думає, що в кінці липня або початку серпня. На що дівчина відповіла, що термін призначено раніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік не так давно показали фото зі свого весілля. Пара обмінялася обітницями ще 29 травня 2020 року.
Пізніше Реп'яхова повідомила, що вони з артистом скасували весілля через пандемію коронавірусу. Пара планувала влаштувати тепле сімейне свято в колі близьких і друзів 18 серпня.
7 серпня стало відомо про смерть 21-річного сина Віктора Павліка Павла. Юнак два роки боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта).