Молода дружина Павліка розповіла подробиці про вагітність і назвала приблизну дату пологів

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, поділилася подробицями. За її словами, це сталося не з першої спроби.

Дівчина повідомила, що народжувати їй раніше від липня. Про це Реп'яхова розповіла у своїх Instagram-stories.

Підписники в мережі почали ставити безліч питань дружині артиста. Люди цікавляться, як проходить вагітність Реп'яхової.

Як розповіла сама дівчина, до цього пара пройшла обстеження, щоб переконатися, що з їхнім здоров'ям усе добре, а потім вони перейшли до зачаття. Дружина Павліка зазначила, що все вийшло не з першої й не з другої чи третьої спроб.

Крім того, в Реп'яхової запитували про те, коли їй народжувати. Багато хто думає, що в кінці липня або початку серпня. На що дівчина відповіла, що термін призначено раніше.

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