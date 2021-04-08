Молодая жена Макаревича из Киева рассказала историю их знакомства. Видео

Киевлянка Эйнат Кляйн, которая вышла замуж за известного российского музыканта и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, рассказала историю их знакомства. Оказалось, что пара встретилась в 2019 году во время путешествия по Эфиопии.

Этим женщина поделилась в программе "ЖВЛ" на канале "1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"На протяжении двух недель мы просто путешествовали вместе с остальными членами группы. Сначала никакой романтики не было…", – сказала она.

После завершения увлекательной экспедиции исполнитель пригласил Кляйн, которая была младше него более чем на 30 лет, на экскурсию в Москву. И она воспользовалась возможностью, когда возвращалась домой из очередной поездки. Женщина призналась, что до этого ни разу не была в этом городе.

"Я склонна считать, что это было запланировано какими-то высшими силами, потому что все было очень естественно и легко", – объяснила украинка.

Влюбленные поженились в декабре 2019, устроив еврейскую свадьбу в Израиле. Киевлянка добавила, что у нее прекрасные отношения с детьми музыканта, а также с его сестрой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно о молодой жене 67-летнего Макаревича. Эйнат Кляйн – профессиональный историк и фотограф израильского происхождения, занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки.