Молода дружина Макаревича з Києва розповіла історію їхнього знайомства. Відео

Киянка Ейнат Кляйн , яка вийшла заміж за відомого російського музиканта і лідера групи "Машина часу" Андрія Макаревича, розповіла історію їхнього знайомства. Виявилося, що пара зустрілася в 2019 році під час подорожі до Ефіопії.

Цим жінка поділилася в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Протягом двох тижнів ми просто подорожували разом з іншими членами групи. Спочатку ніякої романтики не було...", – сказала вона.

Після завершення захоплюючої експедиції виконавець запросив Кляйн, яка була молодша за нього більш ніж на 30 років, на екскурсію до Москви. І вона скористалася можливістю, коли поверталася додому з чергової поїздки. Жінка зізналася, що до цього жодного разу не була в цьому місті.

"Я схильна вважати, що це було заплановано якимись вищими силами, тому що все було дуже природно і легко", – пояснила українка.

Закохані одружилися в грудні 2019, влаштувавши єврейське весілля в Ізраїлі. Киянка додала, що у неї прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також з його сестрою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що відомо про молоду дружину 67-річного Макаревича. Ейнат Кляйн – професійний історик і фотограф ізраїльського походження, займається вивченням країн Близького Сходу і Африки.