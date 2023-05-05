'Молимся за детей': Дан Балан заговорил об Украине и поразил клипом, который снял в довоенном Киеве. Видео

Молдавский певец Дан Балан после долгого молчания вышел на связь с поклонниками и выпустил клип, который посвятил украинским детям. Вокалист снял ролик еще полтора года назад, до полномасштабного вторжения РФ, но показал свою работу аудитории только сейчас. В клипе он задействовал 2500 школьников из киевских учебных заведений.

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Премьера клипа состоялась на YouTube 5 мая 2023 года. Проект получил название "Love Maria". Как стало известно, съемки длились девять дней в столице Украины, а постпродакшн – более трех месяцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Видео "Crazy Loop – Love Maria" было снято в мирном Киеве перед войной. Сегодня, когда оно выходит, мы молимся за детей, пострадавших от этой трагедии", – написал у себя в Instagram Дан Балан. По сюжету ролика, главный герой мысленно возвращается в 80-е годы и вспоминает свою первую любовь по имени Мария.

В видео счастливые дети наслаждаются своей беззаботной жизнью и даже не могут подумать, что через несколько месяцев кремлевский фюрер организует геноцид украинцев. Поклонники исполнителя обрадовались премьере трека и поблагодарили за переданную атмосферу, которая заставляет верить в лучшее.

"Дан, спасибо за поддержку. Клип с детками в Киеве очень понравился", "Мирный Киев, клип хочется пересматривать снова и снова, энергия, харизма зашкаливает", "Дан, спасибо за положительные эмоции, за ощущение света и добра в это тяжелое для нас время!", "Прекрасная работа! Спасибо за Киев, за тепло и искренность! Мы потанцуем на ваших концертах в мирной Украине", – пишут фанаты артиста.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что в Киев приехали звезды Голливуда украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно. Актрис заметили на Михайловской площади в столице, где они смогли рассмотреть разрушенную технику российских оккупантов. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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