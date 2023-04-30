Неожиданно 'пропавший' Дан Балан впервые за 8 месяцев появился в сети. Видео

Известный молдавский исполнитель Дан Балан, который долгие годы жил и работал в Украине, после начала полномасштабной войны неожиданно исчез. В конце февраля 2022-го года он осудил российскую агрессию и выразил солидарность с украинским народом, однако после этого надолго замолчал. Спустя более чем полгода артист появился в соцсетях для анонса новой песни, а затем вновь без каких-либо объяснений исчез.

Видео дня

Затяжное молчание, которое длилось больше 8-ми месяцев, Балан прервал 29 апреля этого года. Он объявился в своем Instagram с новым видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новый ролик в своем профиле исполнитель подписал лаконично на английском языке: "Coming soon...", что в переводе означает "Скоро". Балан вновь анонсировал выход предстоящего трека.

Как можно понять по обнародованным кадрам, новую песню артист исполняет не сам. Компанию ему составили дети. Видео было снято на звукозаписывающей студии.

Поклонники буквально атаковали комментарии под постом звезды. Они писали, что очень рады возвращению певца и надеются, что тот не будет больше исчезать так надолго.

"Дан, как сейчас необходимо твоё творчество для украинских женщин. Спасибо, что вернулся. Окутай нас, пожалуйста, своим голосом и теплом", "Мы очень рады. Мы так тебя ждали. Так приятно увидеть любимого артиста, особенно сейчас, когда так мало радостных моментов", "Наконец-то. Мы безумно скучали", – оставляют комментаторы.

Впрочем, подробностями своего местонахождения любимец украинской публики делиться не торопится. Известно, что полномасштабное вторжение он встретил в Киеве, но сумел выехать в родную Молдову. Однако там засиживаться артист не стал и вскоре отправился в другую страну. Какую именно – осталось тайной. Ряд СМИ указывал, что сейчас Балан находится в Турции, где занимается написанием новых песен. Все подробности – читайте здесь.

Недавно о Балане напомнила украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским коллегой. Эти слухи возобновились. На днях народная артистка Украины выступала в Молдове и приветствовала маму Дана Балана со сцены. Более того, она назвала артиста "лучшим мужчиной в мире".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в соцсети зашел еще один "пропавший" певец Олег Винник. Однако к аудитории он обращаться не стал, а вместо этого удивил подписчиков странным поступком. Подробности – в нашем материале.

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