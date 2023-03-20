Лорак мечтает ''опять объединиться с семьей'', а Миша Марвин вернулся в Россию: украинские артисты, которые до сих пор не высказались по поводу войны

С начала полномасштабной войны в Украине одни из артистов отказались от русского языка и отправились защищать государство с оружием в руках. Другие – показали свою "борьбу" молчанием или вообще исчезновением из инфопространства: делают вид, что ничего не происходит на их Родине.

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Для кого из украинских знаменитостей ценнее иметь разрешение на въезд в РФ, ежели говорить в сети о преступлениях оккупантов? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Миша Марвин

Популярный певец родом из Черновцов Миша Марвин еще до полномасштабного вторжения в Украину сотрудничал со знаменитым российским лейблом Black Star. С начала войны он осудил агрессора и террористическую войну, а также расторг контракт.

"Патриотизма" Марвина хватило примерно на полгода. В сентябре 2022 артист удалил все сообщения в соцсетях в поддержку Украины, и вернулся в Москву зарабатывать кровавые рубли. Коллаборант хотел снова развлекать народ РФ, однако не все этому обрадовались. К примеру, в Северной Осетии по просьбе власти отменили его концерт.

Ани Лорак

Уроженка Черновицкой области, певица-предательница Ани Лорак еще с 2014 года активно гастролировала по городам России. С начала полномасштабного вторжения в Украину полгода артистка молчала. Со временем надела маску "голубя мира": начала публиковать неоднозначные сообщения в Instagram, чтобы помочь людям, "требующим этого", "пострадавшим от этой трагедии". Колаборантка не уточняла, что на ее Родине идет война и не называла страну-агрессорку. А в начале 2023 года опубликовала скандальное сообщение на украинском языке, где выразила надежду "снова объединиться за столом с нашими семьями".

Анна Седокова

Певица Анна Седокова в начале 2000-х обрела популярность в Украине, став ведущей утреннего шоу "Підйом", а затем – одной из участниц группы "ВИА Гра". Со временем артистка решила строить карьеру в стране-агрессорке России, где развлекала публику до начала полномасштабного вторжения. Тогда, когда оккупанты начали обстреливать территорию Украины, насиловать, пытать, убивать и депортировать ее жителей, единственное, что сделала звезда – опубликовала в Instagram картинку "Нет войне", и закрыла аккаунт. Сейчас она переехала в США, где продолжает писать и выпускать русскоязычные песни.

Регина Тодоренко

В преддверии вторжения России украинская ведущая и певица Регина Тодоренко в Instagram намекнула на дружбу двух стран. С начала войны коллаборантка никак не освещала преступления оккупантов. Вместо этого оправдывала свое молчание второй беременностью и разными политическими взглядами с мужем. Это в то время, когда ее родители прячутся в подвалах от бомбардировок в Одессе.

Со временем, из-за волны хейта, артистка удалила профиль в Instagram, а в Telegram продолжает молчать о войне и жаловаться на свое эмоциональное состояние.

Елка

Украинская певица Елка, которая к тому же была судьей украинского шоу "Х-фактор", молчит о вторжении в Украину. Притворяется, что войны вообще нет. Впрочем, позиция артистки понятна по ее поступкам: она выступает на корпоративах в стране-агрессорке и даже не пытается рассказать правду своим поклонникам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олег Винник после начала полномасштабной войны в Украине исчез из инфопространства. Антивоенные призывы артиста прекратились в апреле прошлого года, а его адвокат утверждает, что у звезды возникли проблемы со здоровьем, из-за чего он лечится в Германии.

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