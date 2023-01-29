В России отменяют концерты украинского певца Миши Марвина, который сначала осуждал войну, а затем вернулся в Москву

Популярный исполнитель родом из Черновцов Миша Марвин, который сотрудничал со знаменитым российским лейблом Black Star, после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил агрессора и террористическую войну. Однако уже в сентябре 2022 года украинец резко изменил риторику и вернулся в Москву, где возобновил сотрудничество с пропутинской компанией. Теперь коллаборант собрался ездить по городам России и развлекать народ, однако из-за первоначальной поддержки Украины, которую Марвин всячески отрицает, в стране-агрессоре ему тоже не рады.

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Так, в Северной Осетии отменили концерт музыканта по просьбе властей. Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС.

"Концерт Миши Марвина отменен. Он должен был выступать 25 марта", – сообщил инсайдер журналистам.

Известно, что правительство республики обратилось в региональные общественные организации с просьбой отменить выступление.

Отметим, Марвин также является родным братом известной украинской певицы Татьяны Решетняк (TAYANNA), которая активно критикует оккупационную политику России и кровопролитную войну на Родине. После 24 февраля исполнитель придерживался такой же позиции. Он вернулся из РФ, где около семи лет сотрудничал с Black Star, а 4 мая 2022-го объявил о разрыве контракта с лейблом.

"Патриотизма" Марвина хватило примерно на полгода. В сентябре он удалил все посты в соцсетях в поддержку Украины и вернулся в страну-террористку зарабатывать кровавые рубли. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее певица родом из Украины Таисия Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о родной стране и соотечественниках. Артистка объявила, что она на стороне России, поскольку "привыкла быть там, где правда", а президент-диктатор Владимир Путин, по ее мнению, сейчас "избавляет мир от нацизма". Об этом читайте по ссылке здесь.

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