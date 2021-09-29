'Мой первый в жизни опыт': Alyona Alyona наконец-то показала любимого и рассказала о жизни с ним. Видео

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) впервые вышла на публику вместе со своим возлюбленным Денисом. Недавно пара начала жить вместе и, по словам артистки, для нее это болезненная тема.

Как рассказала знаменитость, пока ей тяжело жить в жилье парня. Об этом она сообщила в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что возлюбленный Alyona Alyona – TikTokер Денис. Раньше звезда скрывала личную жизнь и совсем недавно начала раскрывать подробности.

По словам рэперши, тема совместного проживания для нее болезненная. Она впервые решилась на то, чтобы жить на территории парня.

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"Это болезненный вопрос. Он мне очень нравится, и я решила жить на его территории. Это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. У него небольшое жилье, а у меня много вещей, поэтому для меня это сложно", – призналась Alyona Alyona.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Alyona Alyona (Алена Савраненко) недавно съехалась со своим парнем Денисом, личность которого она скрывает. Также знаменитость уже успела познакомиться с его родителями.