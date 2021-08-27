"Мой патриотизм – тяжкое иго": 10 сильных цитат Ивана Франко о любви, жизни и Украине

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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Иван Франко

В пятницу, 27 августа, исполняется 165 лет со дня рождения Ивана Франко (1856–1916) – поэта-революционера, писателя, одного из самых выдающихся литераторов за всю историю Украины. Часть его творений стали классикой еще при его жизни, а пьеса "Украденное счастье" – одна из популярнейших в репертуаре украинских театров.

Автор более сотни томов, посвященных различным отраслям и написанных на разных языках, занимался публицистикой и переводами, был ученым-философом, фольклористом, а также активным общественным деятелем. Так, Иван Яковлевич был одним из первых украинцев, носивших вышиванку как предмет ежедневного гардероба. В день рождения легенды OBOZREVATEL предлагает вспомнить некоторые из лучших высказываний поэта.

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Иван Франко о любви и счастье

Любовь не зависит от нашей воли, приходит без нашей заслуги, исчезает без нашей вины.

27 августа исполняется 165 лет со дня рождения Ивана Франко

Ничто так не деморализует мужчину, как похвала его красоты.

Дом Ивана Франко во Львове, начало 20 столетия

Счастье никогда долго не длится. Счастье все – день, час, минута.

Иван Франко и его жена Ольга Хоружинская в день их свадьбы
Иван Франко об Украине

Надо прежде всего просветить народ, а только тогда допускать к политике. Жаль в таком случае, что наша конституция допускает анальфабетов (неграмотных людей, – ред.) к голосованию, значит, в последней инстанции отдает в их руки руль политики.

Иван Франко, фотопортрет

Мой патриотизм – не сентимент, не национальная гордость, это тяжкое иго.

Иван Франко: Мой патриотизм – это тяжкое иго

Не пора, не пора, не пора москалю и ляху служить!

Иван Франко в пожилом возрасте
Иван Франко о жизни

Не раз человек думает, что не знать, какая на него беда напала, как через день, через другой оглядывается, а оно уже ему во благо вышло.

Иван Франко на марке Украины номиналом 70 копеек

Кто получит все сокровища земли и более всего их полюбит, тот и сам станет их рабом, сокровища духа потеряет.

Иван Франко среди участников съезда писателей и деятелей культуры, посвященного 100-летию "Энеиды" Ивана Коляревського. 1898 год, Львов

А у нас или уж натура такая, или такой издавна обычай, что кто разбогатеет, тот отворачивает лицо и сердце от того народа, из которого он вышел.

Иван Франко. Фото Э. Тжемеского, Львов

Лишь бороться – значит жить!

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