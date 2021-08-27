"Мой патриотизм – тяжкое иго": 10 сильных цитат Ивана Франко о любви, жизни и Украине

В пятницу, 27 августа, исполняется 165 лет со дня рождения Ивана Франко (1856–1916) – поэта-революционера, писателя, одного из самых выдающихся литераторов за всю историю Украины. Часть его творений стали классикой еще при его жизни, а пьеса "Украденное счастье" – одна из популярнейших в репертуаре украинских театров.

Автор более сотни томов, посвященных различным отраслям и написанных на разных языках, занимался публицистикой и переводами, был ученым-философом, фольклористом, а также активным общественным деятелем. Так, Иван Яковлевич был одним из первых украинцев, носивших вышиванку как предмет ежедневного гардероба. В день рождения легенды OBOZREVATEL предлагает вспомнить некоторые из лучших высказываний поэта.

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Любовь не зависит от нашей воли, приходит без нашей заслуги, исчезает без нашей вины.

Ничто так не деморализует мужчину, как похвала его красоты.

Счастье никогда долго не длится. Счастье все – день, час, минута.

Надо прежде всего просветить народ, а только тогда допускать к политике. Жаль в таком случае, что наша конституция допускает анальфабетов (неграмотных людей, – ред.) к голосованию, значит, в последней инстанции отдает в их руки руль политики.

Мой патриотизм – не сентимент, не национальная гордость, это тяжкое иго.

Не пора, не пора, не пора москалю и ляху служить!

Не раз человек думает, что не знать, какая на него беда напала, как через день, через другой оглядывается, а оно уже ему во благо вышло.

Кто получит все сокровища земли и более всего их полюбит, тот и сам станет их рабом, сокровища духа потеряет.

А у нас или уж натура такая, или такой издавна обычай, что кто разбогатеет, тот отворачивает лицо и сердце от того народа, из которого он вышел.

Лишь бороться – значит жить!

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