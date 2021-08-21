В Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко благодаря новейшим технологиям: все детали

Научные работники креативной компании TABASCO создали творческую репродукцию голоса главного украинского поэта и художника, автора культового "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко. Уникальный проект представлен к 30-летнему Дню празднования Независимости Украины.

Об этом сообщает сама компания TABASCO на своей странице в Facebook. Поскольку Шевченко скончался в 1861 году, а человечество научилось записывать звуки только 1877, участникам разработки пришлось синтезировать голос поэта исключительно полагаясь на современные технологии по восстановлению антропометрических данных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Антропометрия – метод исследования человеческого организма, его расовых, этнических, половых и других особенностей, чтобы в итоге определить их изменчивость в зависимости от ряда воздействий внешних и внутренних факторов.

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Ученые использовали посмертную маску Шевченко и в течение месяца искали в архивах информацию, которая максимально могла бы приблизить современного человека к представлению о том, каким именно был великий поэт: его привычки, характер, заболевания.

Вся информация была распределена по степени важности. Параллельно создавалась 3D-модель головы Шевченко. В рамках разработанной методологии было отобрано 108 кандидатов из разных регионов Украины, которые отвечали параметрам антропологических данных Тараса Григорьевича.

К реализации проекта, которая длилась почти год, были привлечены сотрудники Министерства иностранных дел Украины, эксперты Национального музея им. Тараса Шевченко и представители рекрутинговой компании Wantent.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Ялте в небо запустили флаг Украины, закрепленный на воздушных шарах желто-синего цвета. Инсталляция выполнена за несколько дней до празднования 30-летия украинской Независимости.